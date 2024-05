VÍDEO: Águia de Marabá faz homenagem a jogador da base que morreu antes de jogo em Parauapebas

O Águia de Marabá sofreu uma grande perda na última semana. O atleta da base sub-20 Afonso Rossa Inda, de apenas 19 anos, morreu no último sábado (18) após passar mal antes de jogo em Parauapeas, sudeste do Pará. Na partida contra o São Paulo na última quinta-feira (23), válido pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Azulão fez uma homenagem ao jovem jogador.

A homenagem foi feita durante a entrada dos jogadores no gramado do estádio Morumbi, onde ocorreu a partida. Os atletas do Azulão estavam vestidos com camisas estampadas com uma foto do jogador. Nas redes sociais, o Águia de Marabá divulgou um vídeo e escreveu: "Para sempre, Afonso Rossa Inda!"

Afonso Rossa morreu minutos antes da partida contra o Carajás, válido pela Copa Pará sub-20, em Parauapebas. O jovem passou mal após almoço e, segundo informações divulgadas pelo Azulão, o jogador teve uma parada cardíaca dentro do estádio.

O jogador atuava como zagueiro e era natural do Rio Grande do Sul. Por meio de nota, tanto o Águia quanto a Federação Paraense de Futebol (FPF).

"O Águia de Marabá perde não só um jogador talentoso, mas também um jovem cheio de sonhos e potencial, cuja paixão pelo futebol inspirava a todos ao seu redor. A ausência de Afonso será sentida por todos os seus colegas de equipe, treinadores, amigos e familiares, que agora enfrentam um momento de imensa dor e luto", escreveu a FPF.