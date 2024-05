Zagueiro do Águia recusa trocar camisa com jogador do São Paulo e diz: 'só estou com essa roupa'

O São Paulo venceu o Águia de Marabá mais uma vez, agora por 2 a 0, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu no Estádio do Morumbis, na capital paulista, porém, o jogo fico marcado por uma cena inusitada no final do confronto. O jogador do Tricolor tentou trocar camisa com um atleta do Águia, mas o jogador da equipe marabaense teve que recusar o convite por só ter um uniforme.

O atacante Rodriguinho, do São Paulo, chegou no zagueiro David Cruz, do Águia de Marabá, e pediu para trocar de camisas, situação comum no mundo do futebol, sempre que o jogo encerra, porém, o atleta do Águia recusou o convite, afirmando que não tinha outro uniforme.

“Rapaz... a gente joga sábado, não posso dar, pois só estou com essa roupa”, disse o jogador do Azulão.

O vídeo circula em vários perfis de futebol nas redes sociais, além dos aplicativos de mensagens. Com a derrota do Azulão, o último participante paraense na Copa do Brasil deu adeus à competição mais democrática do futebol nacional.