Águia de Marabá visita o São Paulo com esperança de reverter placar e avançar na Copa do Brasil

O Águia de Marabá está passando por uma fase ruim, mas tem uma chance de reverter o mau momento em grande estilo caso consiga vencer o São Paulo, nesta quinta-feira (23/5), na partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, que rola a partir das 21h30, no Estádio Morumbis, em São Paulo.

A equipe paraense está há oito jogos sem vencer, e tem a difícil missão de reverter a vantagem do rival paulista, que venceu a partida de ida por 3 a 1.

A reformulação do time, começando pela equipe técnica, é um dos pontos que eleva a esperança de uma vitória. Apesar de ter perdido a partida de estreia contra o Maranhão-MA, pela Série D, o novo técnico, Glauber Ramos, chegou disposto a renovar a equipe e tem a confiança do time para tentar marcar história no Azulão.

São Paulo

O Tricolor Paulista deve entrar em campo com uma equipe alternativa, já dando como certa a classificação para a oitava rodada. O técnico Luis Zubeldía deve aproveitar a oportunidade para dar rodagem para outros jogadores do elenco, aproveitando para “render” os principais jogadores do São Paulo por pelo menos duas semanas, até o jogo contra o Talleres, pela Libertadores.

A equipe vencedora da partida vai disputar a oitava rodada da Copa do Brasil, e só deve conhecer o adversário após sorteio da CBF, que ainda não teve data definida.

Ficha técnica

Copa do Brasil - 3ª fase

São Paulo x Águia de Marabá (volta)

Data: quinta-feira (23/5)

Hora: 21h30

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Fernanda Kruger (FIFA)

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco, Patryck, Alisson, Bobadilla, Galoppo, Ferreirinha, Luciano e André Silva.

Técnico: Luis Zubeldía

Águia de Marabá: Axel Lopes, Bruno Limão, David Cruz, Betão, Alan Maia, Wender, Junior Dindê, Mariano, Hitalo, Braga e João Guilherme.

Técnico: Glauber Ramos