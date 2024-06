Raio-X: Conheça o Ypiranga-RS, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão

"O tempo é relativo". A premissa da Teoria da Relatividade, proposta pelo físico Albert Einstein, explica como a passagem do tempo pode ser mensurada de forma diferente no Universo. A máxima, de certa forma, pode ser trazida para o futebol, especificamente na disputa da Série C do Brasileirão. Neste domingo (16), Remo e Ypiranga-RS se enfrentam pela 9ª rodada do torneio, mas para o time gaúcho esta será apenas a sexta partida na competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para Remo e Ypiranga-RS o tempo passou de forma diferente. Enquanto o Leão seguiu o fluxo normal do campeonato, jogando uma rodada a cada semana, o Canário teve uma pausa forçada, devido às enchentes no Rio de Grande do Sul. A equipe de Erechim voltou a disputar uma partida da Terceirona apenas na rodada passada e, por conta disso, somou poucos pontos no torneio.

VEJA MAIS

Porém, engana-se quem acha que o Ypiranga-RS está mal na Série C. Com 12 pontos conquistados em cinco partidas, o Canário tem um impressionante aproveitamento de 80% - o terceiro maior da competição. A equipe gaúcha só perdeu apenas um jogo: diante do São Bernardo-SP, fora de casa, na rodada retrasada.

Além do bom aproveitamento, o Ypiranga-RS tem rostos bastante conhecidos do torcedor azulino. O adversário na Série C possui no elenco cinco jogadores que passaram pelo futebol paraense, sendo o mais importante deles o volante Anderson Uchôa, que conquistou títulos no clube e fez mais de 100 partidas pelo Leão Azul.

Apesar disso, o grande destaque do Ypiranga-RS na temporada tem sido Mateus Anderson, ex-Paysandu. Segundo o Sofascore, o atacante é o jogador do Canário com melhor média de notas na Série C: 7.40. Além disso, o jogador está no top-10 da liga no quesito passes decisivos.

Leão em baixa

Ao contrário do Ypiranga-RS, o Remo vive uma crise na Série C. A equipe azulina está na 13ª colocação, com apenas sete pontos conquistados, e vê de perto a zona de rebaixamento. A chance de dar a volta por cima será neste domingo (16), às 16h30, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.