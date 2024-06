Remo pode reencontrar Uchôa no Baenão; Ypiranga-RS possui 5 atletas ex-Leão e Papão

Três tropeços em Belém na Série C e próximo da zona de rebaixamento, o Remo tenta se recuperar da derrota para o São Bernardo-SP, na última rodada e terá pela frente mais um jogo em casa, dessa vez o Leão encara o Ypiranga-RS, no domingo (16), às 16h30, no Baenão, pela 9ª rodada da Terceirona. O adversário azulino possui no elenco cinco jogadores que passaram pelo futebol paraense atuando em Remo e Paysandu, além de marcar o reencontro do clube azulino e torcida com volante Anderson Uchôa, que conquistou títulos no clube e fez mais de 100 partidas pelo Leão Azul.

Anderson Uchôa, de 33 anos, vai reencontrar com seu ex-clube no Baenão, com a torcida azulina. Uchôa defendeu o Remo por três temporadas, após acertar renovação com o Paysandu e “atravessar” a Avenida Almirante Barroso. O jogador conquistou os títulos do Parazão em 2022 e da Copa Verde em 2021 e possuía identificação com o torcedor azulino. Nesse período em que esteve no Baenão, Uchôa realizou 108 partidas com a camisa do Remo e marcou seis gols.

Anderson Uchôa foi titular no time azulino nas três temporadas em que passou no Baenão (Pedro Souza / Atlético-MG)

A saída do Leão não foi como o jogador e parte da torcida esperavam. Uchôa deixou o Leão e acionou o clube paraense na justiça pedindo o valor de R$ 379 mil e encerrou seu vínculo com o clube, após negativa da atual diretoria em renovar seu contrato. Pelo Ypiranga-RS, o volante realizou 18 partidas, todas elas como titular e terminou 17 jogos. Uchôa também defendeu o Paysandu em 2019 e 2020 e conquistou o título do Parazão em 2020.

Anderson Uchôa pelo Paysandu em 2020 (Jorge Luiz / Ascom Paysandu)

Outro velho conhecido do torcedor do Remo e que atualmente defende o Ypiranga é o atacante Edson Cariús. O jogador de 35 anos jogou pelo Leão Azul em 2021, fez 19 partidas pelo Remo e marcou apenas dois gols. Contratado como principal “homem de ataque” para a Série B daquele ano, Cariús não conseguiu performar e saiu de Belém sendo ameaçado por torcedores do Remo. No Ypiranga Cariús fez 17 jogos e balançou a rede apenas uma vez.

Atacante Edson Cariús teve uma passagem apagada no Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O lateral-esquerdo Guilherme Santos, de 36 anos, defendeu o Paysandu por duas temporadas. A primeira em 2017 e a segunda em 2028, ambas atuando na Série B do Brasileiro. Nesse período o atleta fez 27 partidas. Teve passagens também pelo Fortaleza-CE, Ponte Preta-SP e Botafogo-RJ.

Guilherme Santos jogou a Série B pelo Papão (Fernando Torres / Paysandu)

Atacante Mateus Anderson defendeu o Paysandu na temporada 2020. O jogador foi campeão paraense pelo Papão e esteve em campo 21 vezes com a camisa alviceleste. Neste período na Curuzu, o atleta marcou quatro gols.

Atacante Mateus Anderson após treino na Curuzu (ASCOM / Paysandu)

Fechando o número de jogadores que passaram pelo futebol paraense e que defendem o Canarinho está o atacante Mirandinha. O atleta esteve no Paysandu, no ano passado, para a disputa da Série C. Mirandinha, de 24 anos, chegou por empréstimo do Maringá-PR, fez duas partidas pelo Paysandu e não marcou gols, mas conseguiu o acesso com o clube paraense à Série B do Campeonato Brasileiro.

Mirandinha defendendo o Paysandu em jogo da Série C no ano passado (Igor Mota / O Liberal)

Remo e Ypiranga-RS se enfrentam no domingo (16), às 16h30, no Baenão, em Belém, pela 9ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.