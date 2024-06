Ex-Remo, Ricardo Catalá faz selfie no Baenão e comemora vitória do São Bernardo na Série C

O Remo perdeu para o São Bernardo-SP, em pleno Baenão, no último domingo (9), pela Série C do Brasileiro. A partida marcou o reencontro da torcida e jogadores com o técnico Ricardo Catalá, que iniciou o planejamento azulino neste ano, mas foi demitido do clube em fevereiro. Com o triunfo do clube paulista, Catalá fez uma selfie no vestiário do Baenão comemorando com os jogadores os três pontos conquistados contra sua ex-equipe.

A selfie de Ricardo Catalá com os jogadores do São Bernardo no vestiário do Baenão foi postada nas redes sociais oficiais do clube paulista. Com a vitória o São Bernardo encostou na ponta da classificação com 17 pontos, ocupando agora a 3ª posição. Já o Remo estacionou nos 7 pontos, se manteve na 13ª colocação e atualmente briga mais contra o rebaixamento do que por uma vaga no G-8 da Série C.

O próximo jogo do Leão Azul será no domingo (16), às 16h,30, contra o Ypiranga-RS, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.