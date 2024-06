Série C: Remo estaciona no meio da tabela e fica longe do Z-4 na oitava rodada; veja a classificação

O Remo deixou a chance de emplacar a segunda vitória seguida na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube azulino perdeu para o São Bernardo–SP em casa por 1 a 0. Com isso, o Leão Azul estacionou na 13º posição da tabela, com apenas sete pontos. Apesar da falta de resultados positivos, o time não corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no fim da rodada.

Caso o Remo vencesse o São Bernardo, a equipe poderia chegar a 10 pontos e subir para a oitava posição, entrando na zona de classificação para a segunda fase da Série C. No entanto, a situação foi ao contrário. O Tigre do ABC somou 14 pontos e assumiu a quinta colocação.

VEJA MAIS

Mesmo com o revés, o Leão fica livre da zona de rebaixamento, pois os times que estão abaixo não irão superar a quantidade de pontos na oitava rodada. Nesta segunda-feira (10), três jogos irão fechar a série.

Às 20h, Floresta-CE e Confiança-SE se enfrentam. O duelo é entre o lanterna e o 11º colocado na tabela. No mesmo horário, CSA-AL joga contra o São José-RS. Ambos os times estão na zona de rebaixamento e podem deixar a degola em caso de vitória, mas sem oferecer risco à posição do Leão Azul, já que podem chegar a até seis pontos.

O outro duelo é entre o Ypiranga-RS e o Tombense-MG. As equipes estão na parte de cima da tabela, em busca do G-4. A liderança da Série C segue com o Botafogo-PB.

Com a derrota, o Remo amarga um aproveitamento de apenas 29% na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul ganhou apenas sete dos 24 pontos disputados. Até o momento, são duas vitórias, cinco derrotas e um empate no campeonato.

Veja a classificação da Série C

Botafogo - PB - 16 Volta Redonda - RJ - 16 Athletic Saf - MG - 15 Ferroviária - SP - 15 São Bernardo - SP - 14 Figueirense - SC - 11 Tombense - MG - 11 Ypiranga - RS -9 Londrina - PR - 9 Abc - RN - 9 Confiança - SE - 8 Náutico - PE - 7 Remo - PA - 7 Ferroviário - CE - 7 Aparecidense - GO - 5 Caxias - RS - 4 São José - RS - 3 Csa - AL - 3 Sampaio Corrêa - MA - 2 Floresta - CE - 0