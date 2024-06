Após jogo, árbitro registra confusão e arremesso de objeto na súmula e Remo pode ser punido

O Remo perdeu mais uma partida na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória em cima do Sampaio Corrêa, o Leão Azul foi derrotado pelo São Bernardo–SP por 1 a 0, no Baenão, na noite do último domingo (9). Por conta do resultado negativo, a torcida azulina protestou no estádio e entrou em conflito com a Polícia Militar (PM/PA).

Na súmula do jogo, o árbitro Luciano da Silva Miranda Filho registrou a confusão após a partida e o arremesso de uma sandália em campo.

De acordo com as anotações do juiz, aos 40 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada para a retirada de uma sandália arremessada pela torcida azulina em direção ao goleiro Alex, do São Bernardo. Ainda conforme o árbitro, o torcedor que jogou o objeto no campo foi identificado pelo clube do Remo.

Além disso, o juiz ainda registrou a confusão que ocorreu entre os torcedores do clube do Remo e a Polícia Militar na saída do estádio do Baenão, na arquibancada da Avenida Romulo Maiorana (25). O clima ficou tenso após a passagem dos jogadores azulinos de campo. Parte dos torcedores ficaram chateados pela derrota e começaram a protestar. Contudo, a situação saiu do controle, a PM-PA precisou intervir, com o uso do spray de pimenta.

Assentos foram arrancados da arquibancada (Thiago Gomes / OLiberal)

Na confusão, assentos da arquibancada foram arrancados e um policial foi atingido na cabeça e ficou bastante ensanguentado. Na súmula, o árbitro afirmou que o PM foi encaminhado para o hospital próximo ao estádio.

"Informo também que após o término do jogo, o Sr. Coronel A. Santos, responsável pelo comando do policiamento do jogo, veio até o vestiário da arbitragem informar que o soldado J. Costa foi atingido na cabeça por um assento arremessado pela torcida do clube do Remo em confronto com o policiamento do jogo na arquibancada. Informo que o soldado atingido foi socorrido no local e encaminhado ferido para o hospital mais próximo do estádio", detalhou o árbitro.

PM ficou ferido no confronto com a torcida (Thiago Gomes / OLiberal)

Possível punição

Com o registro em súmula da situação, o clube azulino pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tanto pela confusão quanto pelo objeto arremessado em campo.

No Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no artigo 213, que trata da "desordem na praça do desporto" pena prevista para o lançamento de objetos no campo é o pagamento de multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil. Contudo, se o torcedor foi identificado pelo clube, a responsabilidade legal pode ser passada para ele, caso o time adote essa medida.

Além disso, o CBJD, o artigo 213 também prevê que, em caso de confusão, o clube mandante é o responsável pela segurança do duelo e pode pagar multa ou até perda de mando de campo.