Ex-Remo marca golaço pelo Cametá na Série D do Brasileiro; assista

O Cametá arrancou um empate fora de casa na noite de ontem (14), na cidade de Teresina (PI), diante do Fluminense-PI, pela 8ª rodada da Série D. A equipe paraense estava perdendo por 2 a 0 e buscou o empate com um golaço nos acréscimos.

O ex-jogador do Remo e Tuna, Léo Rosa, marcou um golaço de empate no último minuto do jogo. Após cruzamento na área, a bola sobrou para o Léo Rosa, que acertou um belo chute de direita, empatando a partida e comemorando bastante com seus companheiros. Léo Rosa iniciou a carreira no Remo e jogou profissionalmente pelo Leão Azul em 2006. Já em 2017, retornou ao Baenão para a sua segunda passagem.

Com o empate o Cametá chegou aos 7 pontos e continua na 7ª posição no Grupo A2 da Série D. O próximo jogo do Mapará será no domingo (16), às 16h, no Parque do Bacurau.