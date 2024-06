Com gol de Leandro Cearense, Cametá vence o Fluminense-PI e se aproxima do G4 na Série D

O Cametá venceu pela segunda vez na Série D do Brasileirão. A equipe do Mapará Elétrico derrotou o Fluminense-PI, pelo placar de 1 a 0, na tarde deste domingo (9), no Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA), em jogo válido pela 7ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe paraense garantiu o seu segundo triunfo no Brasileirão ao derrotar o Fluminense-PI, em casa, com o apoio da sua torcida em uma tarde especial para o atacante veterano Leandro Cearense. O gol do Mapará foi marcado pelo Cearense, em cobrança de pênalti, aos 38 minutos do primeiro tempo, fazendo a festa do torcer do Mapará no Parque do Bacurau. Esse foi o primeiro gol do jogador de 39 anos, nesse seu retorno ao Cametá.

O Mapará que é comandado pelo técnico Rodrigo Reis garantiu três pontos importantes na competição nacional. O clube agora soma 7 pontos na classificação geral do Grupo A2 da Série D e se manteve na 7ª colocação, porém, encostou nas equipes que brigam por uma vaga dentro do G4 do grupo e mantém vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Com o a vitória em casa, o Mapará está há três pontos do 4º colocado que é o Moto Club-MA. A próxima partida do Cametá na Série D do Brasileirão está marcada para quinta-feira (13), às 19h, contra o próprio Fluminense-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro.