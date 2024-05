Ex-zagueiro do Remo, Rodrigo Reis assume o Cametá na Série D do Brasileiro

Após a demissão do técnico Júnior Amorim, a diretoria do Cametá agiu rápido e anunciou um velho conhecido da torcida do Mapará. O técnico Rodrigo Reis foi o escolhido para assumir o cargo de Amorim, que caiu, após a derrota em casa para o Maranhão-MA, pelo placar de 2 a 0, pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Reis já comandou o Mapará Elétrico em 2022 e levou a equipe de volta à elite do futebol paraense, além de ter conquistado o título da Segundinha do Parazão, em seu primeiro trabalho como técnico na carreira. O novo comandante do Mapará chaga ao Parque do Bacurau para tentar mudar o cenário da equipe na Série D, que amarga a vice-lanterna do Grupo A2, com apenas quatro pontos em cinco partidas, ficando apenas à frente do Águia de Marabá, outra equipe paraense, que somou três pontos na competição.

O novo comandante do Mapará é ex-jogador de futebol e iniciou a carreira como zagueiro do Remo, jogando tanto nas categorias de base, quanto na equipe de cima e conquistou o estadual de 2007 e rodou o país, além de ter defendido das equipes paraenses como o próprio Cametá, São Francisco, Bragantino e também o Castanhal.

Além do Mapará Elétrico, Rodrigo Reis teve passagens no Tapajós, Caeté e Tuna como auxiliar, porém, na Lusa chegou a assumir a equipe principal e depois retornou ao cargo de auxiliar. Rodrigo também comandou como técnico o São Raimundo, na Segundinha do ano passado, além de ter comandando o Santa Rosa, na elite do futebol paraense nesta temporada.

O próximo compromisso do Cametá na Série D está marcado para o sábado (1), às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), diante do River-PI, pela 6ª rodada do Brasileirão.