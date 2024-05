Águia empata com o Moto Club-MA, permanece na lanterna e sem vencer na Série D; VÍDEO

O Águia de Marabá segue seu “calvário” sem vitórias na Série D. A equipe paraense empatou em 1 a 1 com o Moto Club-MA, na noite deste domingo (26), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS

A equipe marabaense abriu o placar com o atacante Rodrigão, ex-Santos e Vitória-BA, jogador recém-contratado pela diretoria do Azulão. O centroavante do Águia acompanhou a jogada e empurrou para o gol após passe de cabeça dentro da área, logo aos 8 minutos do primeiro tempo.

VEJA MAIS

Jogando em casa, o Moto Club foi para cima do Águia e criou algumas chances para o empate, mas não competente na hora da finalização. Já o Azulão explorava os contra-ataques e também teve algumas possibilidades de gols.

Mas quem acabou convertendo a oportunidade em gol foi o clube maranhense. Em uma jogada rápida, Ryan Lima foi lançado na ponta direita, levou a marcação e na entrada da área bateu colocado, sem chance para o goleiro do Águia, marcando um golaço, decretando o empate em 1 a 1 no Estádio Nhozinho Santos.

Com o empate o Moto Club chegou aos 8 pontos e é o vice-líder do Grupo A2 da Série D. Já o Águia amarga a lanterna da chave com apenas 3 pontos conquistados. O próximo jogo do Azulão na Série D será em casa, no próximo sábado (1), às 17h, diante do Altos-PI, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA).