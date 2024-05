Após mais uma derrota na Série D, Júnior Amorim deixa o Cametá: 'Decisão nada fácil, mas necessária'

O Cametá sofreu mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrante acabou custando o cargo do treinador Junior Amorim, que deixou o clube após o revés para a o Maranhão, no último domingo (26).

De acordo com as informações divulgadas pelo presidente do Cametá, Jaílson Farias, nas redes sociais, o técnico colocou o cargo à disposição e a decisão foi tomada em comum acordo.

"Ele colocou seu cargo à disposição. Foi uma conversa muito transparente, muito aberta. Então, em comum acordo, Júnior Amorim não faz mais parte do elenco do Cametá para a sequência do Campeonato Brasileiro", informou o presidente do Mapará.

Por meio das redes sociais, Júnior Amorim também comunicou a saída do time e disse que não foi uma decisão facial, mas entendeu que foi "necessária para tentar melhorar o seguimento".

"Decisão nada fácil, mas necessária para tentar melhorar o seguimento. Agradecer a todos que estiveram próximos a mim, ajudando a fazer o melhor possível para alcançar os resultados positivos. Entrega e falta de trabalho não foi. Infelizmente, tem coisas que saem do controle do treinador e da comissão técnica... Mostramos o caminho mais próximo para o gol, mas não tomamos mais essa última decisão. Saio com o coração tranquilo de ter entregue tudo o que poderia", declarou o técnico em uma postagem no Instagram.

Júnior Amorim chegou ao Cametá na terceira rodada do Parazão. A equipe não avançou para a segunda fase do campeonato, mas o técnico seguiu na posição, visando a Série D. No entanto, a campanha do Mapará na competição não tem sido boa.

Em cinco rodadas, o time só conseguiu uma vitória e um empate. Nos outros três jogos, a equipe saiu derrotada. Os resultados acabaram por deixar o Cametá na vice-lanterna do grupo B do campeonato, com apenas quatro pontos.

Até o momento, o clube ainda não anunciou um substituto. No próximo sábado (1°), o Cametá vai jogar fora de casa contra o River-PI, às 16h, no estádio Albertão.