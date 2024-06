UFC confirma duelo entre paraense e Virna Jandiroba; luta pode definir próxima desafiante ao título

Terceira colocada do ranking do peso-palha, a paraense Amanda Lemos já tem luta marcada. O UFC confirmou o duelo entre a lutadora e a também brasileira Virna Jandiroba para o UFC Fight Night no dia 20 de julho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O confronto é um duelo direito por uma chance de disputar o cinturão dos palhas, que pertence à chinesa Zhang Weili. A paraense, que já lutou pelo título na categoria, é top 3 do ranking, já Virna é a número cinco.

Com isso, uma vitória pode colocar a Amanda novamente na disputa pelo cinturão, da mesma forma que pode ser favorável para Jandiroba, que busca a primeira oportunidade.

Amanda Lemos vem de vitória no UFC. A paraense venceu a americana, que tem cidadania brasileira, Mackenzie Dern por decisão dos juízes em fevereiro deste ano. Em agosto de 2023, a lutadora disputou o cinturão do peso-palha contra Zhang Weili, no entanto, a atleta teve uma performance apagada e foi derrotada pela chinesa por pontos.

Aos 37 anos, Amanda tem um cartel de 14 vitórias e apenas três derrotas. No UFC, além da atual campeã, a paraense já enfrentou grandes nomes como Michelle Waterson, Jéssica Andrade, Marina Rodriguez e Angela Hill.

Virna Jandiroba está no seu melhor momento dentro do UFC. Aos 36 anos, a atleta da Bahia vem de três vitórias consecutivas, contra Angela Hill, Marina Rodriguez e Lupita Godinez. Na carreira, a brasileira tem 20 triunfos e apenas três derrotas.

O UFC Fight Night vai ocorrer no dia 20 de julho, em Las Vegas. O evento ainda não está com o card fechado e a luta principal ainda não foi definida.