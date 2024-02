Com bônus de luta da noite no UFC, paraense Amanda Lemos busca nova disputa por cinturão

A paraense Amanda Lemos venceu a norte-americana Mackenzie Dern por decisão unânime, no último sábado (17), no UFC 298. A luta entre as duas atletas foi muito disputada e recebeu o prêmio de luta da noite, que rendeu 50 mil dólares (mais de R$ 248 mil) de bônus pela performance.

Após o combate, em entrevista ao UFC Brasil, Amanda analisou a luta contra Mackenzie, que tem raízes brasileiras e base no jiu-jitsu. No confronto, no primeiro tempo, a paraense passou um sufoco. A norte-americana levou Lemos para o chão e prendeu o combate por mais de dois minutos.

VEJA MAIS

"A Mackenzie é uma fera do Jiu-Jitsu, então ela me segurou bem no chão, só que eu não deixei ela me bater muito. Tentei travar ela, raspar. Foi bem difícil levantar, mas eu consegui. E consegui impor o meu jogo a partir do segundo round", analisou Amanda.

No segundo round, Amanda voltou melhor e conseguiu impor mais o estilo de jogo. Em um momento, a paraense conseguiu acertar um cruzado e levou Dern ao chão, a lutadora continuou batendo, mas o juiz não parou a luta.

"Eu achei que iam parar, inclusive eu estava batendo nela e eu vi o juiz se aproximar e até parei de bater, achando que ele ia parar e ele não parou. Aí ela me segurou e conseguiu travar a luta", apontou Lemos.

Novas lutas

O UFC volta ao Brasil em maio, dia 4 de maio, com um evento numerado. O card ainda não está fechado e a paraense quer tentar uma vaga para lutar em casa e chegar mais perto de disputar o cinturão novamente.

"Os planos para 2024 é lutar de novo, quem sabe em maio, no Brasil ou em qualquer lugar. Eu quero estar lutando, que eu estou na correria pelo cinturão de novo", concluiu Amanda.