Paraense Amanda Lemos vence brasileira por decisão unânime no UFC 298

A paraense Amanda Lemos venceu por decisão unânime a americana, naturalizada brasileira, Mackenzie Dern, no UFC 298, realizado no Honda Center, em Anaheim, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, neste sábado (17). Em uma luta acirrada, Lemos mostrou o motivo de ser a brasileira mais bem ranqueada da categoria peso-palha.

No primeiro round, a paraense desferiu chutes baixos na altura da panturrilha de Dern. Amanda manteve velocidade contra o jogo da oponente que tinha o chão como ponto forte.

No decorrer dos outros dois assaltos, o desempenho das duas atletas rendeu aplausos de quem assistiu o combate. Em um certo momento do segundo round, a mão direita de Amanda entrou no contragolpe e acertou em cheio no queixo de Mackenzie. Mas, por pouco, a americana conseguiu sobreviver.

Com isso, a decisão foi para os juízes que deram a vitória para a paraense pelo placar de 29 a 28. Lemos agora contabiliza um cartel de 14 vitórias e três derrotas.