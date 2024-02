Com dois paraenses em noite de embates, UFC 298 acontece neste sábado (17)

O ringue do UFC 298 está badalado, e dois paraenses fazem parte da noite de lutas que será realizada neste sábado (17). Com o cinturão peso-pena em disputa no card principal, os paraenses Brendson Ribeiro e Amanda Lemos abrem a noite de disputas nas lutas preliminares.

Amanda Lemos é veterana no Ultimate e enfrenta a americana, naturalizada brasileira, Mackenzie Dern, em busca de iniciar um novo capítulo na competição. Em sua última luta no UFC, em agosto do ano passado, ela perdeu o cinturão peso-palha para a chinesa Zhang Weili.

A paraense é a brasileira mais bem ranqueada da categoria e é conhecida pela sua agressividade no Octógono, quase sempre vencendo suas lutas pela via rápida. Lemos tem três nocautes na conta, o segundo maior número na história da divisão e pode aumentar essa marca neste sábado, visto que Mackenzie, rua rival, perdeu desta forma em seu último embate.

Já Brendson Ribeiro, paraense de 27 anos, natural de Vila Maú, é o grande estreante da noite. Ele chegou ao UFC após ganhar destaque no Contender Series em 2023, vencendo o compatriota Bruno Lopes. Com um histórico de nocautes e esse deve ser o primeiro objetivo do atleta na estreia do UFC, contra o chinês Zhang Mingyang.

VEJA MAIS

Disputa do cinturão

O principal embate da noite fica para o australiano Alexander Olkanovski, que enfrenta o espanhol Ilia Topuria, em busca de defender o cinturão peso-pena. Caso vença o rival, o australiano atingirá a marca de seis defesas de título.

Os embates começam a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Honda Center em Anaheim, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos