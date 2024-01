UFC atualiza política antidoping e retira maconha da lista de substâncias proibidas

Desde 31 de dezembro de 2023 entrou em vigor a nova Política Antidoping do UFC, trazendo alterações em relação ao modelo anterior estabelecido em parceria com a USADA (agência antidoping dos EUA). Um dos destaques do comunicado oficial divulgado pela organização é a exclusão da maconha (Cannabis sativa) da lista de substâncias proibidas.

A mudança reflete uma tendência observada recentemente, onde algumas modalidades esportivas e órgãos reguladores revisam suas políticas para eliminar punições a atletas flagrados com maconha em testes antidoping. O UFC agora se alinha a essa abordagem, considerando a ausência de comprovação científica de que o uso da maconha contribua para melhorar o desempenho atlético ou mascarar o uso de PED's (drogas de aumento de performance).

Hunter Campbell, diretor de negócios do UFC, afirmou: "O objetivo do UFC para a Política Antidoping é ser o melhor, mais eficaz e mais progressivo programa antidoping em todos os esportes profissionais. O UFC está orgulhoso dos avanços que fizemos com nosso programa antidoping nos últimos oito anos e continuaremos a manter um programa de testes de drogas administrado de forma independente, que garante que todos os atletas do UFC estejam competindo em circunstâncias justas e iguais."

Com o término da parceria entre USADA e UFC, a gestão do programa antidoping da companhia passa a ser conduzida por uma nova estrutura. As coletas de exames serão realizadas pela Drug Free Sport International (DFSI) ou suas afiliadas contratadas, enquanto a análise dos testes será conduzida pelo Laboratório de Testes de Medicina Esportiva e Pesquisa (SMRTL), credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

A Combat Sports Anti-Doping (CSAD) assume a administração do novo programa antidoping do Ultimate, incluindo decisões sobre sanções. Detalhes adicionais sobre o tema podem ser encontrados no novo site do Programa Antidoping do UFC.