Conor McGregor anuncia retorno ao UFC contra Michael; vídeo

O lutador de MMA Conor McGregor tinha avisado em suas redes sociais que iria anunciar a data de seu retorno ao UFC na véspera do ano novo. Feito. O irlandês gravou um vídeo informando que lutará contra Michael Chandler no dia 29 de junho de 2024 em evento do UFC em Las Vegas.

VEJA MAIS

A maior surpresa do anúncio foi que o combate acontecerá no peso médio (até 83,9kg), duas categorias acima que ambos lutam, que é a dos leves (até 70,8kg).

“Senhoras e senhores, um feliz Ano Novo para todos. Gostaria de anunciar a minha data de retorno, o "Notorious" Conor McGregor, o maior retorno de todos os tempos acontecerá em Las Vegas na International Fight Week, dia 29 de junho... e o adversário, Michael Chandler”, disse o lutador.

Essa será a primeira luta de McGregor desde julho de 2021, quando ele quebrou a pena durante o duelo contra Dustin Poirier no UFC 264.Também será a primeira luta do irlandês na categoria.

McGregor foi campeão do UFC em duas categorias, no peso-leve (até 70,3kg) e no peso-pena (até 65,8kg). Sua luta mais recente contra Poirier no meio-médio (até 77,6kg).