Investigação revela supostos "salários secretos" de lutadores do UFC; entenda

Um processo movido em 2014 por um grupo de lutadores contra o UFC, apresentou avanços significativos nos últimos meses. O julgamento da ação está prevista para 2024. O juiz Richard F. Boulware II ordenou a abertura de todos os registros do processo antitruste contra o UFC, permitindo apenas edições nas informações de contato e saúde.

Um relatório elaborado pelo especialista em antitruste Robert Blair, a pedido dos advogados de defesa da Zuffa, apresenta uma tabela detalhada chamada “Compensação Interna de Lutas da Zuffa”. Essa tabela abrange o período de 2011 a 2016 e inclui informações sobre o ano, compensação e o número de lutadores que receberam pagamento com base em suas lutas no UFC. Além dos valores de bolsa e bônus de performance divulgados publicamente, os números englobam pagamentos confidenciais, como bônus de pay-per-view e bônus discricionários.

O documento não identifica os lutadores por nome, porém os sites “Bloody Elbow”, primeiro a revelar o documento, e “MMA Fighting” cruzaram as informações para apontar quais seriam os atletas mais bem pagos da lista. Como exemplo, o relatório lista um atleta em 2013 que recebeu cerca de US$ 4,3 milhões (aproximadamente R$ 10,2 milhões na cotação da época) em sua 18ª luta pelo UFC; o único lutador que se encaixa na descrição é Anderson Silva.

O maior valor do período foi do peso-pesado Brock Lesnar, de US$ 8 milhões (quase R$ 26,7 milhões pela cotação da época), para sua luta contra Mark Hunt no UFC 200 - valor que já havia sido revelado em outro processo, movido por Hunt. Já quem mais faturou no período teria sido Conor McGregor, que teria acumulado aproximadamente US$ 25 milhões (cerca de R$ 89,6 milhões nos valores da época) por suas lutas contra Chad Mendes, José Aldo, Nate Diaz e Eddie Alvarez.