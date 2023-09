UFC: Strickland surpreende e conquista o cinturão dos médios em vitória épica sobre Adesanya; vídeo

No último sábado, em Sydney, na Austrália, o mundo do UFC foi palco de uma surpresa espetacular. Sean Strickland, considerado o azarão, enfrentou Israel Adesanya na luta principal do UFC 293 e saiu vitorioso, conquistando o cinturão dos médios (até 83,9kg) do Ultimate. Com golpes precisos e contundentes, o norte-americano dominou a luta, assegurando a vitória por decisão unânime.

Em um momento de pura emoção ainda no octógono, o novo campeão revelou seus sentimentos.

"Nem em um milhão de anos pensei que estaria aqui. Não estou chorando, estou tentando me controlar. Izzy é brabo, todo mundo sabe, ele derrotou a maioria facilmente. Duvidei de mim, mas os fãs na Austrália me motivaram. Quando estava entrando e ouvi vocês, isso me motivou. Quero agradecer a vocês por essa vitória. Esse metal na minha cintura não quer dizer nada. A vida que você vive é o que importa, e eu estou vivendo com vocês", declarou Strickland.

Além do grande momento de Strickland, dois brasileiros também brilharam no evento. Gabriel Miranda garantiu a vitória em menos de um minuto, enquanto Felipe dos Santos, em sua estreia na organização, protagonizou uma batalha intensa, embora tenha sido superado por pontos. A performance dos atletas brasileiros demonstrou garra e determinação.