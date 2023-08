Charles do Bronx não desiste da luta e volta a desafiar Mc Gregor: 'É só ele falar o local e a hora'

A luta entre Charles Do Bronx e Islam Makhachev pelo cinturão dos pesos-leves do UFC já está em contagem regressiva e acontecerá em outubro. No entanto, apesar de estar focado em sua preparação, o lutador brasileiro não consegue esquecer de outro adversário que gostaria de enfrentar: Conor McGregor. Através das redes sociais, os dois trocam provocações e criam expectativas para um possível confronto.

Em entrevista ao podcast "The MMA Hour", o atleta paulista afirmou que está pronto para encarar McGregor a qualquer momento. Ele declarou: "Eu estou aqui, estou esperando só ele. É só ele falar o local e a hora". A vontade de enfrentar o ex-campeão de duas divisões de peso não é de hoje. Antes mesmo de conquistar o cinturão em 2021, Do Bronx já havia expressado seu desejo pela luta.

No passado, houve a expectativa de que McGregor poderia disputar o cinturão com Do Bronx após o brasileiro ser destituído do título em 2022. No entanto, McGregor sofreu uma séria lesão na perna, o que o afastou temporariamente dos combates e a competição seguiu outro rumo.

Atualmente, há a perspectiva de que McGregor enfrente Michael Chandler, com quem teve desavenças no reality show The Ultimate Fighter, quando retornar ao octógono. Porém, nada está garantido, já que o "Notorious" parece ter desviado sua atenção para Justin Gaethje após este conquistar o cinturão "BMF" no mês passado.

Charles Do Bronx acredita que as provocações trocadas entre ele e McGregor indicam um interesse mútuo em um confronto. O brasileiro deixa claro que está pronto para enfrentá-lo em qualquer peso, seja nos 77kg ou 83kg.

Ainda não há uma confirmação oficial sobre o próximo oponente de McGregor e a possibilidade de um combate com Do Bronx não foi descartada. O ex-campeão ainda não se pronunciou sobre as recentes provocações do brasileiro.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)