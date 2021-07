Vídeo: veja como foi a grave fratura sofrida por McGregor no UFC 264; irlandês passará por cirurgia

Derrotado por Dustin Poirier em janeiro, no UFC 257, Conor McGregor foi disposto a se vingar do rival no último sábado (10), na luta principal do UFC 264, em Las Vegas (EUA), mas teve seus planos totalmente frustrados de forma surpreendente. Na reta final do primeiro round do confronto diante do americano, o ex-campeão duplo foi aplicar um golpe de esquerda, mas pisou em falso no octógono e acabou sofrendo uma grave fratura no tornozelo esquerdo.

Como o duelo estava nos últimos segundos do primeiro round, a luta seguiu e Conor ainda chegou a receber mais golpes, mesmo já lesionado, até o fim do primeiro round. “The Notorious”, então, passou por atendimento médico e, diante da gravidade da lesão, foi impedido de seguir no confronto. As imagens da transmissão impressionaram, tendo em vista que o tornozelo de McGregor virou completamente.

Presidente do UFC, Dana White revelou aos jornalistas logo após o fim do evento que Conor McGregor vai passar por uma cirurgia na manhã deste domingo (11), em Las Vegas. Ainda não se tem uma confirmação de quanto tempo vai durar a recuperação do astro irlandês e até mesmo um prazo para o seu retorno ao octógono.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 264T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)Sábado, 10 de julho de 2021

Card principalDustin Poirier derrotou Conor McGregor por nocaute técnico (interrupção médica) no 1RGilbert Durinho derrotou Stephen Thompson por decisão unânime dos juradosTai Tuivasa derrotou Greg Hardy por nocaute técnico no 1RIrene Aldana derrotou Yana Kunitskaya por nocaute técnico no 1RSean O’Malley derrotou Kris Moutinho por nocaute técnico no 3R

Card preliminarMax Griffin derrotou Carlos Condit por decisão unânime dos juradosMichel Pereira derrotou Niko Price por decisão unânime dos juradosIlia Topuria derrotou Ryan Hall por nocaute no 1RDricus du Plessis derrotou Trevin Giles por nocaute no 2RJennifer Maia derrotou Jessica Eye por decisão unânime dos juradosBrad Tavares derrotou Omari Akhmedov por decisão dividida dos juradosZhalgas Zhumagulov finalizou Jerome Rivera com um triângulo de mão no 1R