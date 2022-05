Conor McGregor aceita desafio de Charles do Bronx e provoca: ‘Estou invicto contra os brasileiros’

Mesmo tendo perdido o cinturão do peso-leve (70,3 kg) por não ter batido o peso, o brasileiro Charles do Bronx venceu o norte-americano Justin Gaethje, por finalização, no UFC 274, e agora busca outro adversário para recuperar o título. Após a vitória, ainda dentro do octógono, o paulista desafiou o irlandês Conor McGregor, que não perdeu tempo e topou o duelo.

Apesar de ter aprovado o confronto entre os dois, McGregor estabeleceu uma condição para o combate: que ele ocorra na categoria até 77 kg. Isso porque o irlandês não quer se esforçar para bater o peso da categoria, já que se recupera de uma lesão que sofreu em julho do ano passado, na trilogia contra Dustin Poirier.

"Eu não sei se eu quero cortar peso. Estou gostando de parecer uma geladeira. Sinto que quero lutar com esse tamanho pois gostaria de me assistir lutando (risos). Mas eu adoraria lutar com o brasileiro, 100%! Amo o Brasil, estou invicto contra os brasileiros. Todos foram nocauteados. Tenho que pensar sobre!", provocou McGregor.

Ex-duplo-campeão do UFC, o irlandês lutou com dois brasileiros: Diego Brandão e José Aldo, ambos vencidos por nocaute. Apesar de ter vivido momentos de glórias no Ultimate, o atual momento de Conor não é bom. Ele acumula três derrotas em quatro lutas.

Conhecido pelo jeito falastrão, McGregor tem costume de provocar os lutadores do topo das categorias, como Kamaru Usman, atual campeão dos meio-médios (77 kg), e Nate Diaz.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)