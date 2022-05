Brasileiro Charles do Bronx não bate o peso e perde o cinturão do UFC na balança

O brasileiro Charles do Bronx não é mais campeão da categoria peso-leve do UFC. O lutador ficou 200 gramas acima do limite da divisão, que é 70,3 kg para as lutas que valem o cinturão. Com isso, a organização retirou o título do atleta já na balança e, agora, apenas Justin Gaethje pode ser campeão.

Charles chegou para subir na balança faltando seis minutos para fim da pesagem oficial. Mesmo tendo um hora a mais para bater o peso, o brasileiro não conseguiu. Esta é a primeira vez que um campeão do UFC perde o título por não atingir o limite da categoria.

A luta não foi cancelada porque se Justin Gaethje ganhar, ele fica com o cinturão. Mas caso o brasileiro vença, a categoria ficará com o título vago.

Natural de São Paulo, o lutador é o maior finalizador da história do UFC, com 15 no total. Charles do Bronx conquistou o cinturão do peso-leve em maio de 2021, quando nocauteou o norte-americano Michael Chandler. No final do ano passado, ele fez a primeira defesa do título, contra o ex-campeão, Dustin Poirier.