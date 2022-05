Junto com outros 15 lutadores, paraense Bruno Souza é cortado do UFC

O UFC anunciou a saída de 16 lutadores na organização nesta semana. Entre os atletas que foram desligados está o paraense Bruno Souza. O The Tiger, pupilo de Lyoto Machida, fez duas lutas no peso-pena do Ultimate e não conseguiu vencer. Além dele, segundo o UFC RosterWatch, outro brasileiro também foi demitido: o peso-leve Luigi Vendramini, que perdeu os últimos três combates.

Bruno estreou no UFC em novembro do ano passado, seis dias após assinar contrato com a organização. Na luta, o paraense foi derrotado pelo armênio Melsik Baghdasaryan. Em março, Souza fez o segundo combate, mas não conseguiu ser efetivo diante do norte-americano Luis Saldana.

The Tiger, chegou ao Ultimate com o título do peso-pena da LFA e como uma das principais apostas do ex-campeão do peso-meio-pesado Lyoto Machida. Bruno Souza tem 22 anos e um cartel com 10 vitórias e três derrotas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)