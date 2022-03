Após perder na estreia, paraense Bruno Souza busca recuperação no UFC

Pernambucano de nascimento, mas paraense de coração, Bruno Souza volta ao octógono do UFC quatro meses depois de assinar contrato e fazer a primeira luta na organização. O retorno será contra o norte-americano Luis Saldana, no próximo sábado (26), nos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva ao OLiberal.com, “The Tiger”, como é conhecido, disse que está preparado e pretende nocautear ou finalizar o adversário.

“Meu cenário ideal é um nocaute ou finalização no segundo, terceiro round. Levar ele um pouco mais longe na luta. Quero deixar ele muito desconfortável, não deixar ele crescer e gostar da luta desde o começo”, declarou o lutador.

Luis Saldana também é novo na organização. Este será o terceiro combate do norte-americano, que soma uma vitória e uma derrota. Ao todo, são 15 triunfos e sete revéses. Luis assinou com o UFC após vencer no Contender Series, reality do presidente Dana White.

VEJA MAIS

Bruno Souza fez a estreia na organização seis dias após assinar o contrato. Assim, o paraense não teve tempo para se preparar para o combate contra o armênio Melsik Baghdasaryan. Em uma luta morna, Bruno perdeu por decisão unânime.

Com isso, para o lutador, a próxima luta será a sua “estreia” na organização, já que desta vez teve tempo para treinar, cortar peso e curtir o evento.

“Eu tive a experiência de lutar em um evento gigantesco. Mas, de fato, foi a primeira vez que eu me preparei para uma luta no UFC, que eu estou realmente curtindo tudo o que envolve a organização. Porque foi muito rápido. Tive que cortar muito peso e acabei não conseguindo bater, mas era o tipo de situação que eu não podia dizer não. E agora sim, tenho mais tempo, estou mais tranquilo para poder encaixar tudo”, relatou o lutador.

Evento

O UFC Fight Night ocorre neste sbado (26), a partir das 20h, em Columbus, nos Estados Unidos. Bruno faz a primeira luta do card. Além dele, outros três brasileiro lutam na noite: Karol Roda, Jennifer Maia e Matheus Nicolau.