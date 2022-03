UFC: Bruno Souza perde para Luis Saldaña e segue sem vencer no Ultimate

Ainda não foi desta vez. Bruno Souza, pernambucano radicado no Pará, perdeu a segunda luta pelo UFC e permanece sem vencer na franquia. O adversário da vez foi o americano descendente de mexicanos Luis Saldaña, que venceu por decisão unânime dos juízes num triplo 29 a 28. A luta foi realizada em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (26).

Esta foi a segunda luta de Bruno Souza no UFC. Campeão dos peso-pena do LFA, o paraense de coração estreou no Ultimate em novembro, uma semana após assinar contrato com a principal franquia de MMA do mundo. Com poucos dias de preparação, "The Tiger" acabou derrotado pelo armênio Melsik Baghdasaryan também por decisão unânime. Desta vez, o camp de Souza durou oito semanas.

A luta

O combate começou com bastante trocação. Souza e Saldaña, que são strikers por característica, investiram na luta em pé, com muito equilíbrio. O americano circulou bastante pelo octógono no primeiro round, forçando Bruno a persegui-lo. Mais para o final do primeiro assalto, Saldaña tentou aplicar duas quedas no brasileiro, que conseguiu escapar bem.

No round seguinte, Luis Saldaña começou a apresentar superioridade. Ele aplicou vários golpes em Bruno e depois conseguiu mais uma queda, ampliando a vantagem por pontos. "The Tiger" foi reagir apenas no terceiro round, quando conseguiu derrubar o americano, que rapidamente voltou para a luta em pé e confirmou a vitória.