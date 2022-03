Em luta no UFC, paraense Bruno Souza terá Lyoto Machida no córner

Bruno Souza fará a segunda luta neste sábado (26), no UFC Fight Night, em Ohio, nos Estados Unidos. O paraense busca a primeira vitória na organização, depois de perder na estreia, em novembro do ano passado. E neste combate, "The Tiger" terá um apoio especial: o seu mentor Lyoto Machida estará no córner.

“Finalmente as coisas funcionaram para ele [Lyoto Machida] vir, sempre acontecia alguma coisa. Mas dessa vez ele vai estar, o que é maravilhoso para mim. Se eu faço o que faço hoje é porque tive o prazer e a hora de conviver desde criança com ele”, declarou Bruno.

Bruno é o pupilo de Lyoto e sempre o teve como um ídolo. Em entrevista ao Combate.com, o lutador afirmou que considerava o ex-campeão do UFC como “se fosse um pai dentro do MMA”.

The Tiger fará a primeira luta do evento. O combate será contra o norte-americano Luis Saldaña. Para Bruno, esse combate será a sua verdadeira estreia no UFC, já que no primeiro confronto, ele teve apenas seis dias de preparação e desta vez, está mais completo.

Evento

O UFC Fight Night ocorre neste sábado (26), a partir das 17h, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Além de Bruno Souza, outros três brasileiro lutam na noite: Karol Roda, Jennifer Maia e Matheus Nicolau.