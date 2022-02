Lyoto Machida tem nova luta marcada no Bellator para maio

Sem vencer há três lutas, o paraense Lyoto “The Dragon“ Machida volta ao octógono no dia 13 de maio, em Londres, na Inglaterra. O confronto será contra o inglês Fabiam Edwards, no peso-médio do Bellator. O lutador entrará em ação no card principal do evento, que terá a disputa de cinturão dos meio-médios, entre Yaroslav Amosov e Michael Page.

Ex-campeão do UFC, Lyoto chegou ao Bellator em 2018 embalado por duas vitórias e teve um bom início na organização. Ele venceu os dois primeiros desafios, contra Rafael Carvalho e Chael Sonnen, ex-UFC também. Contudo, o baiano radicado no Pará não conseguiu manter o ritmo e perdeu os últimos três confrontos. Assim, o combate contra o inglês será de recuperação para o “The Dragon”.

Fabian Edwards também não vive uma boa fase no Bellator. O inglês amarga duas derrotas seguidas. Mesmo assim, o lutador está na quarta colocação do ranking dos médios da organização. “The Assassin”, como é conhecido, tem um cartel de nove vitórias e dois reveses.

Evento

Até agora, o “Bellator Londres” confirmou a participação de outro brasileiro no card, além de Lyoto. O goiano Douglas Lima lutará contra o jamaicano Jason Jackson no co-main event da noite.