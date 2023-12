Lutador de UFC dá mata-leão em jornalista para mostrar habilidades; vídeo

Dan Hooker, lutador da categoria peso-leve, protagonizou uma cena inusitada no programa de rádio norte-americana The Hangman. Mesmo recém-operado no braço, para tratar de lesão que o tirou do UFC Austin, o atleta decidiu mostrar as habilidades para os jornalistas.

Durante as gravações, os apresentadores pediram que Hooker demonstrassem o tradicional “triângulo”, golpe clássico do jiu-jitsu. O “cobaia” escolhido foi Mitch Farr, um dos produtores do ”The Hangman”. Na cena, o lutador ignorou o sinal de desistência dado pelo jornalista, que acabou desmaiando.

Mesmo com o incidente, a situação não causou intrigas entre os envolvidos. Mitch, inclusive, caiu na risada enquanto tentava retomar a consciência, após sofrer o golpe. Na sequência, disse que estava bem para tranquilizar a todos. Por fim, o momento foi compartilhado nas redes sociais do lutador.