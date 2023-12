Lutador cita pai morto de adversário e causa confusão em coletiva; vídeo

A coletiva de imprensa do UFC 296, realizada nesta quinta-feira (14) em Las Vegas (EUA), foi repleta de provocações e troca de farpas. Com a presença de diversos nomes midiáticos e adeptos da famigerada polêmicas, o americano Colby Covington roubou a cena.

Depois de provocar Ian Garry e sua esposa, que sequer estavam presentes na arena, Colby voltou suas atenções para o inglês Leon Edwards, seu rival na luta principal do evento deste sábado (16).

Além de criticar a postura do campeão, Colby lançou mão de uma frase que ele, claramente, já havia se programado para utilizar, fazendo referência ao pai do atleta, morto a tiros em uma casa noturna em Londres quando Leon tinha apenas 13 anos.

“Neste sábado, eu vou te levar para um lugar que você nunca quis ir. Vou te levar para o sétimo nível do inferno. Vamos dar um alô para o seu pai enquanto estivermos por lá”, declarou o americano, que rapidamente sofreu com a ira do britânico.

Sem pensar duas vezes, Edwards atirou uma garrafa de água em direção ao desafiante e levantou da cadeira, sendo contido imediatamente pelos seguranças da organização. A partir daí quatro membros do staff do UFC ficaram posicionados no palco para evitar que o clima piorasse e que uma agressão pior pudesse ser feita.