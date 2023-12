Em Belém para a 27ª edição do Iron Man, Marcelo Dourado dá aula de defesa pessoal na Uepa

A 27ª edição do Iron Man MMA, reunirá alguns dos grandes nomes do esporte em Belém para a disputa de dois cinturões. Um deles é o ex-BBB e lutador Marcelo Dourado, faixa preta em judô, jiu-jitsu, e luta livre, que já está na capital paraense e esteve no Centro de Ciências Sociais e Educação, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), nesta quinta-feira (14), para ministrar aulas de defesa pessoal.

“Com esse convite para participar desse projeto de defesa pessoal veio por meio do Iron Man, que além do evento também faz essa parte social de trazer os atletas ou alguns professores para fazer essa integração com a comunidade. Não é a primeira vez que venho, as outras vezes foi na Usina da Paz, onde tive o prazer de ministrar aula para mulheres em posição de vulnerabilidade social e foi muito proveitoso. A gente repetiu mais algumas vezes e hoje a gente esteve na Uepa com muito prazer para fazer mais uma vez esse projeto”, explicou Dourado.

De acordo com Dourado, durante as aulas, além de aprenderem as técnicas de autodefesa, os participantes, em maioria mulheres, também aprendem como evitar situações perigosas e como pedir ajuda.

“As pessoas que procuram pela primeira vez uma aula de defesa pessoal já sofreram alguma agressão, ou se veem em alguma posição de violência. Então esse primeiro contato é muito importante para mostrar para a pessoa que ela pode, de forma muito segura, aprender a se defender, que a integridade física dela estará protegida, que ela aprenderá passo a passo todas as técnicas, e também como evitar esse tipo de situação, como procurar ajuda, procurar acolhimento com outros profissionais, onde procurar. Então a gente dá uma primeira orientação para mostrar que é possível que pessoas que já sofreram com violência revertam o quadro. É muito importante para a pessoa ver que ela não está sozinha no mundo, e que existam formas seguras e muito eficientes de ajudar ela”, explicou.

Dourado Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Marcelo Dourado continua em Belém para participar da 27ª edição do Iron Man MMA, onde atuará como árbitro, na próxima sexta-feira (15), no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba. Na noite de lutas, dois cinturões estarão em disputa, com John Cyborg e Maycon Kevin disputando o título dos leves (70kg), enquanto Cristiano Rodrigues e Thiago Gigante vão se enfrentar pelo cinturão interino dos meio-médios (77kg).