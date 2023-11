Com presença de Wanderlei Silva, 26ª edição do Iron Man será realizada no Mangueirinho

A noite da próxima sexta-feira (17) será marcada pela 26ª edição do Iron Man MMA, que será realizado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, a partir das 19h. Com três cinturões em disputa, a noite de competições será marcada também pela presença de grandes nomes do MMA, como o ex-lutador Wanderlei Silva, e shows de Suany Batidão e da Banda Carimbolando.

O principal duelo da noite será marcado pela disputa do cinturão peso pena, ainda sem dono, entre Giovanni Galeto e Carlos Alberto Silva, mais conhecido como Betinho Capoeira. O carioca Galeto chega para a disputa com seis vitórias em seis lutas, já o paraense Betinho está preparado vindo de um grande nocaute contra Werlleson Almeida no Iron Man MMA 25, em julho.

No peso-mosca, a disputa será entre o paraense Adenysson Alves, que quer manter o cartel invicto, e o curitibano Ronaldo Oliveira, que aposta na experiência para viver. Enquanto na categoria feminina, Daiane Silva e Myrella Vargas se encaram em uma revanche pelo título, já que o primeiro encontro Silva finalizou Vargas com um mata-leão.

De acordo com o Presidente da Ironman MMA, Ironman Tomaz, o evento destaca ainda mais a tradição de lutas no estado. “Para mim é um grande orgulho promover o maior evento de MMA da América Latina no estado do Pará, que é o berço da luta, pois foi aqui onde tudo começou. Proporcionaremos um grande espetáculo de entretenimento e luta dando oportunidade aos atletas do Brasil e, principalmente, do estado, de competirem no mais alto nível do esporte”, disse.

Os ingressos para o evento serão gratuitos e poderão ser retirados na Academia Ulysses Pereira, na Tv. Lomas Valentina, 683. O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal Iron Man MMA TV no YouTube.