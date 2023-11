Team Sarafian Combat realiza a 4ª edição dia 17 de novembro, no Acará

A quarta edição do Team Sarafian Combat acontece na próxima sexta-feira (17), partir das 19jh, no ginásio municipal Dicão, na cidade do Acará (PA). O evento contará com 10 lutas de mma profissional e participação das belas cage girls Alejandra Garcia e Yvila Fabiana. O destaque para a luta principal do evento que será o aguardado confronto entre os atletas Rodrigo Sarafinan e Rogério "Pitbull".

Team Sarafian Combat 02

Fábio Vs Caveirinha Calaguinho Vs Joaquim Latrel Danilo Vs Falcão Negro Diamante Negro Vs Valente Renato Mingau Vs Biscoito Nando Sniper Vs Pastorzinho Rodrigo Sarafian Vs Leo Terremoto Mark Vs Silveira Nunes Daniel Furac]ão Vs Eduardo "Cachorro Louco" Rodrigo Sarafian Vs Rogério Pitbull

Lyoto Machida relembra nocaute em Vitor Belfort

Lyoto Machida é o Karatê Kid brasileiro? O karateca, que é um dos principais nomes do MMA mundial, já enfrentou inúmeros oponentes famosos no UFC, como Maurício Shogun, Rashad Evans, Tito Ortiz, Jon Jones, entre outros. “The Dragon” se caracterizou por ser um dos poucos representantes da modalidade, conhecida como “arte das mãos vazias”, dentro do MMA.

Durante participação no “Flow Podcast”, o apresentador Igor 3K relembrou a cena final do primeiro filme da franquia “Karatê Kid”, onde o personagem Daniel LaRusso derrota seu oponente com um chute frontal. O youtuber destacou sobre o tom artístico que tem nas produções cinematográficas e que podem não representar a realidade. Lyoto, no entanto, respondeu: “E funciona (chute do Daniel LaRusso), porque eu fiz”, relembrando o nocaute aplicado em Vitor Belfort, pelo UFC, em 2018.

Poatan é indicado ao Hall da Fama do Glory

Alex Poatan recebeu uma grande homenagem antes da disputa de cinturão meio-pesado contra Jiri Prochazka, que vai acontecer no próximo sábado (11), em Nova York (EUA), na luta principal do UFC 295. Oriundo do Kickboxing, o brasileiro foi induzido ao Hall da Fama do GLORY, renomada franquia da modalidade. Vale ressaltar que, lutando pela organização, o paulista foi o primeiro e único campeão duplo da história da companhia.O anúncio de que Alex Poatan será introduzido ao Hall da Fama do GLORY foi feito pela própria franquia, no último sábado (4), durante a realização do evento Collision 6, na Holanda

Jake Paul anuncia seu próximo adversário no boxe

Jake Paul divulgou finalmente o nome do oponente com o qual dividirá o ringue no dia 15 de dezembro o youtuber revelou que vai encarar o pugilista profissional Andre August – dono de um cartel de dez vitórias, um empate e uma derrota -, em evento sediado na Flórida (EUA).O combate será disputado em oito rounds, na categoria dos cruzadores (90,7 kg)