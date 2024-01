Paraense Polyana Viana é nocauteada no card preliminar do UFC 297

O Brasil encerrou o card preliminar do UFC 297 sem conquistar vitórias. Após a dura derrota de Priscila Pedrita em evento realizado em Toronto (CAN), Polyana Viana também foi superada. Enfrentando Gillian Robertson, a brasileira teve uma performance apagada e perdeu por nocaute no segundo round. Com esse revés, Viana atinge seis derrotas em 10 lutas na organização, o que coloca em xeque seu futuro no UFC.

Por outro lado, Gillian Robertson, com uma trajetória instável no Ultimate, tem motivos para celebrar. Em sua segunda apresentação no UFC diante de sua torcida, no Canadá, a lutadora se recuperou da derrota contra Tabatha Ricci em 2023.

Sem piedade

A luta começou com Robertson tomando a iniciativa com um chute baixo, seguido por uma sequência de cruzados de Polyana. Gillian, então, buscou as pernas da brasileira e a levou ao chão. Apesar de algumas tentativas de transição, Robertson não foi efetiva nas ações. No final do primeiro round, ela aplicou uma chave de braço, mas Viana conseguiu escapar.

No segundo round, Polyana voltou mais agressiva, mas Robertson novamente derrubou a brasileira com facilidade. Com ataques no ground and pound, a canadense dominou a luta, forçando o árbitro a interromper o confronto, dada a incapacidade de reação de Viana.