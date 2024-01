Amanda Lemos encara Mackenzie Dern no UFC 298, em fevereiro, no Canadá

Amanda Lemos terá nova adversária no UFC 298, que acontece no dia 17 de fevereiro em Anaheim, na Califórnia (EUA). Sua adversária será Mackenzie Dern. A lutadora, que nasceu nos Estados Unidos mas tem dupla cidadania brasileira, soma um cartel de 13 vitórias e quatro derrotas no MMA profissional. A paraense, que é especialista na trocação, havia vencido sete das suas últimas oito lutas no octógono, além de um histórico de 13 resultados positivos, três negativos e um empate na carreira. É a quarta colocada no ranking da divisão.

Após adiamento, Dana White revela detalhes importantes sobre o do UFC Arábia Saudita

Após o adiamento do UFC Arábia Saudita de março para junho, o presidente do Ultimate, Dana White, revelou dois detalhes importantes que farão diferença na montagem do card. Em entrevista ao jornalista Aaron Bronsteter, da ‘TSN Sports’, o mandatário disse que o show não será um evento numerado, ou seja, será um ‘Fight Night’ e que não contará com nenhuma disputa de cinturão. Inicialmente previsto para o dia 2 de março, o UFC Arábia Saudita foi mudado para junho devido à ausência de nomes de peso que pudessem tornar o card interessante para os fãs e os investidores árabes. Com o adiamento, especulou-se que o russo Islam Makhachev defenderia o seu cinturão peso leve (até 70,3kg) na luta principal ou até mesmo que o astro Khamzat Chimaev desafiasse o próximo campeão dos médios (até 83,9kg).

Patolino salva mais de 15 pessoas de enchentes no Rio

O que era para ser um sábado tranquilo se transformou em uma noite de terror para os moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que enfrentaram uma das piores enchentes da história da cidade. Mas, em meio ao caos, um herói se destacou: o ex-lutador do UFC, William Patolino, que arriscou a própria vida para resgatar mais de 15 pessoas que estavam presas em suas casas.

Data e local do histórico card ‘PFL x Bellator’ são anunciados

Especulado e aguardado pelos fãs desde os primeiros boatos, o histórico card ‘PFL x Bellator’ finalmente ganhou data e local a organização detalhou as nove lutas já confirmadas para o evento, com direito a quatro disputas de cinturão confirmadas. O show será realizado no dia 24 de fevereiro, em Riad, Arábia Saudita.o CEO da organização Peter Murray disse que já planejava um evento histórico para dar início à nova parceria com duelos entre ‘campeões x campeões’. Nomes de peso das duas companhias foram escalados para a noite do dia 24 de fevereiro, como Patrício Pitbull, Ryan Bader, Renan Problema, AJ McKee, Aaron Pico e outros.