UFC: Paraense Polyana Viana encara primeiro desafio do ano com confiança: ‘Quero é vencer’

Tem paraense no ringue do UFC neste final de semana! Polyana Viana realiza a primeira luta do ano neste sábado (20), contra a canadense Gillian Robertson, no UFC 297, em Toronto, no Canadá. A lutadora, que é natural de São Geraldo do Araguaia, precisa da vitória para garantir a permanência no Ultimate e tentar a disputa de um cinturão em breve.

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, Polyana falou sobre a expectativa para a luta e ressaltou que o importante é sair do ringue com a vitória. “Acho que é difícil a pessoa falar assim ‘eu quero vencer de tal forma’. É muita soberba da pessoa. Vencer já é suficiente, se eu finalizar tá bom, se eu nocautear tá bom, se eu ganhar nos pontos também tá bom. Eu quero vencer”, destacou.

Para o resultado positivo, a lutadora focou nos treinos e dietas específicos, além de estar preparada fisicamente, sem lesões para a luta. “A preparação foi maravilhosa, foi uma das melhores preparações que eu já fiz, um dos melhores camps. Foi tudo muito top mesmo. Fiz uma dieta excelente também, tô muito bem, batendo forte ainda. Agora, já nos últimos dias que a gente já começa a ficar mais lenta, mas tô sem nenhuma lesão, graças a Deus tô 100%”, contou.

VEJA MAIS

Viana foi derrotada pela cearense Iasmin Lucindo, na última luta que encarou, em agosto do ano passado. Agora, contra a canadense Gillian Robertson, a paraense conta que tem estudado mais a adversária, que também chega após uma derrota, e espera ter vantagem na trocação.

“Sei que ela gosta muito de jogo de solo, gosta de ficar instigando a pessoa que gosta da luta em pé para colocar no chão. Então, o jogo dela é um pouco parecido com o meu, acho que vai “casar” bem essa luta. Melhorei bastante na trocação, creio que ela também deve ter melhorado desde a última luta dela, mas acho que na trocação devido à altura pode ser que eu tenha uma certa vantagem ali. O Jiu Jitsu acho um pouco parecido, mas eu ainda considero o meu um pouco melhor”, explicou.

A atleta ainda destacou os objetivos para todo o ano, agora que está recuperada de qualquer lesão. “Esse ano eu quero fazer pelo menos três lutas, vamos ver se consigo fazer três lutas. Tenho lutado pouco durante os anos, por conta de lesões e outras coisas que vêm acontecendo, mas esse ano eu quero fazer no mínimo três lutas para entrar ali no top 6, top 5, top 4, não sei, e aí ano que vem eu tentar uma disputa de cinturão”, disse.

Viana também relembrou a tradição das artes marciais mistas no Pará, e falou do orgulho em representar o estado e sua cidade no octógono mais famoso do mundo.

“Fiz minha estreia no Pará, foi sensacional. É sobre a tradição, né, é uma coisa assim que é ótima e, ao mesmo tempo, pesa, porque os paraenses são duros, são conhecidos por ter força, aquela coisa toda. Quando a gente tá lá dentro tem que lembrar disso. Sou paraense, eu vou para cima, aconteça o que acontecer, não posso desistir, essa luta é minha e tem que ter aquela garra do paraense. Fico muito feliz de poder representar o meu estado, a minha cidade, São Geraldo do Araguaia, espero que estejam todos torcendo por mim, vou representar da melhor forma possível, treinei muito e vou dar o meu máximo”, finalizou.

A disputa do 297 inicia a partir das 20h30 (horário de Brasília), e Polyana e Gillian disputam nas lutas preliminares. No card principal, o americano Sean Strickland e o sul-africano Dricus Du Plessis, disputam o cinturão dos pesos-médios.