No card principal do evento, paraense Polyana Viana encara cearense no UFC Las Vegas 78

O sábado (12) será de UFC. A paraense Polyana Viana estará no octógono para enfrentar a cearense Iasmin Lucindo, de apenas 21 anos, no confronto brasileiro no card principal do UFC Las Vegas 78. A lutadora natural de São Geraldo do Araguaia (PA), tenta a quinta vitória desde que estreou na maior franquia de MMA do Mundo. O card principal do evento inicia às 20h (horário de Brasília).

A paraense Polyana Viana, de 31 anos, conhecida como “Dama de Ferro”, vai para a nona luta no UFC e busca engrenar uma sequência de triunfos. O confronto diante de Iasmin, válido pela categoria peso palha (52,1kg), é uma retomada para Polyana, que retorna ao octógono após duas lutas canceladas. A última vez em que esteve em ação foi no dia 5 de novembro do ano passado, contra a norte-americana Jinh Yu Frey, que foi nocauteada com 49 segundos.

ASSISTA AO NOCAUTE DE POLYANA NA ÚLTIMA LUTA

Polyana terá pela frente uma jovem concorrente, que tenta seu espaço no UFC. Iasmin Viana é uma das atletas mais jovens da franquia, porém, a atleta possui rodagem no mundo do MMA. Essa será a terceira luta da cearense no UFC, e no cartel, possui um triunfo e um revés. Sua última luta ocorreu no dia 22 de abril e saiu do octógono com a vitória, diante da lutadara Brogan Walker.

Veja os cards do evento

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio (até 77,1kg): Vicente Luque x Rafael dos Anjos

Peso pena (até 65,7kg): Cub Swanson x Hakeem Dawodu

Peso meio-pesado (até 93kg): Khalil Rountree Jr. x Chris Daukaus

Peso palha (até 52,1kg): Polyana Viana x Iasmin Lucindo

Peso médio (até 83,9kg): Tafon Nchukwi x AJ Dobson

Peso médio (até 83,9kg): Josh Fremd x Jamie Pickett

CARD PRELIMINAR:

Peso galo (até 61,2kg): Marcus McGhee x JP Buys

Peso leve (até 70,3kg): Terrance McKinney x Mike Breeden

Peso pena (até 65,7kg): Francis Marshall x Isaac Dulgarian

Peso pesado (até 120,2kg): Josh Parisian x Martin Buday

Peso palha (até 52,1kg): Montserrat Ruiz x Jaqueline Amorim

Peso galo (até 61,2kg): Da’Mon Blackshear x Jose Johnson

Peso mosca (até 56,7kg): Juliana Miller x Luana Santos