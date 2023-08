Paraense do UFC, Michel Pereira considera mudança de categoria após falha em corte de peso

O lutador paraense Michel Pereira enfrentou uma decepção no UFC 291, quando falhou no corte de peso para o combate contra Stephen Thompson. O confronto era crucial para sua carreira, pois uma vitória o colocaria no top 10 dos meio-médios, mas a falha resultou no cancelamento do combate na retirada do Paraense Voador do ranking da categoria.

Diante dessa situação, Pereira expressou abertamente a intenção de mudar de categoria. Em uma interação nas redes sociais, o paraense ofereceu-se para substituir o lesionado Kelvin Gastelum contra Shavkat Rakhmonov em um combate no peso médio. Ele admitiu que seu corpo passou por mudanças e que não consegue mais bater o peso dos meio-médios.

“Se for no peso médio, estou dentro. Não consigo mais bater o peso meio-médio, galera. Meu corpo mudou”, escreveu Pereira.

A mudança para os médios representaria um novo desafio em sua carreira no MMA. Embora a oportunidade contra Thompson fosse significativa, Pereira parece determinado a buscar novas oportunidades em uma categoria mais adequada ao seu corpo atual.