Paraense Melquizael Costa vence Austin Lingo no UFC Las Vegas 77 e leva primeira vitória na franquia

O paraense Melquizael Costa estreou no peso-pena (até 65,7kg), dominou Austin Lingo por três rounds e levou a vitória na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-27, 30-27). Melquizael investiu em chutes no corpo do americano em todos os rounds, sempre avançando com golpes alinhados e combinações potentes. O paraense é canhoto e trabalhou muito bem a movimentação e a distância. Melquizael desceu de categoria depois de ter sido finalizado pelo compatriota peso-leve Thiago Móises.

A vitória sobre Austin Lingo foi a primeira de Melquizael Costa no octógono do UFC. O paraense havia estreado com derrota após aceitar luta de última hora contra o compatriota Thiago Moisés no UFC 283, no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano. Agora, Melquizael soma 20 vitórias no cartel.

Confira o que aconteceu na 16ª edição SFC (Strike Fight Championship)

A cidade de Portel recebeu na ultima sexta-feira (14) a 16ª edição do evento de mma SFC (Strike Fight Championship), que aconteceu no ginásio municipal com 8 grandes lutas de mma profissionais, com André Strike vencendo Rodrigo por nocaute no 1 round. Confira os resultados:

Strike Fight Championship 16

Clislan venceu Edi Vieira por finalização aos 01:23 do 01 round Matheus Nunes venceu Silvas Cobra por finalização 03:40 do 01 round Wallace SA venceu Jackson Guerreiro por nocaute técnico 02:21 do 01 round Thiago Nogueira venceu Nelson Cowboy na decisão dividida dos juizes Gaby Paixão venceu Jamile Quadros na decisão unânime dos juizes Ylon Chrstian venceu Nazildo Neto por nocaute 02:00 do 01 round Leandro V3 venceu Jhon Cyborg por finalização 04:00 do 01 round André Strike venceu Rodrigo por nocaute técnico 01:38 do 01 round

Finalização de Sheetara sobre ex-campeã rende R$ 240 mil em bônus

Depois de dar show contra Holly Holm no UFC Las Vegas 77, realizado neste sábado (15), Mayra Sheetara foi recompensada pelo Ultimate. A vitória por finalização diante da ex-campeã rendeu à brasileira o bônus de US$50 mil (cerca de R$240 mil) por sua performance. Francisco Prado, Jack Della Maddalena e Bassil Hafez também lucraram com suas performances.

Whindersson é anulado em luta de boxe e se despede de torneio de influenciadores digitais

Grande astro do Kingpyn High Stakes, espetáculo de boxe entre influenciadores digitais realizado neste sábado (15), em Dublin (IRL), Whindersson Nunes não repetiu a boa atuação de sua estreia no torneio. Diante do britânico King Kenny, o brasileiro foi vítima da menor envergadura e acabou dominado pelo adversário por grande parte dos cinco rounds disputados. Ao fim de 15 minutos, o rival do piauiense foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes em desafio que representou a semifinal do campeonato.

Jungle Fight anuncia card completo para a sua 118ª edição, em Sergipe

O Jungle Fight anunciou o card de sua 118ª edição, programada para o dia 29 deste mês, na capital sergipana. Além da luta principal entre o ídolo local Willian Colorado e o amazonense Julio “Tyson”, valendo o cinturão peso-pena, o evento também escalou outros nomes em evidência no cenário nacional.

Jungle Fight 118

Aracaju, no Sergipe

Sábado, 29 de julho de 2023

66kg: Willian Colorado x Júlio “Tyson” Pereira – cinturão 77kg: Anderson “Astro da Maldade” x Júnior Melo 61kg: Marcelo “Guará” x a definir 66kg: José Newton Junior x Isaí Ramos 57kg: Marley Luan x Andrey “Moicano” 66kg: Thiago Ivan x Fabrício “Alagoinhas” dos Santos 66kg: Fhabio “Mir” x Ítalo Ribeiro 70kg: Robson Silva x Elder “Canela de Aço” Dias 77kg: Carlos Henrique “King” x Danúbio “Terrorista” Vasconcelos 66kg: Geovani “Braço” Barbosa x Nícolas Sávio 66kg: Robison “Tchunay” x Henrique da Silva 61kg: Vinicius “Prodígio” x Antonio Alves 61kg: Salmy Silva x Valdeir “Ratinho” 61kg: Cássio Henrique “Tubarão” x Hugo Nascimento