Charles do Bronx enfrenta Arman Tsarukyan para definir desafiante ao título no UFC 300

Charles do Bronx tem um novo oponente e data marcada para seu retorno ao octógono do UFC, porém, não competirá mais pelo título dos leves (até 70,3kg), como era previsto para outubro, quando saiu do confronto contra o campeão Islam Makhachev dias antes devido a uma lesão no rosto. Agora, o ex-campeão enfrentará a ascensão da estrela armênia Arman Tsarukyan no UFC 300, marcado para o dia 13 de abril em Las Vegas, como anunciado por Dana White nas redes sociais nesta madrugada de segunda-feira.

De acordo com o CEO do UFC, o vencedor deste confronto será o próximo desafiante ao cinturão do russo, que tem previsão de voltar a lutar no meio do ano após se recuperar de uma lesão.

VEJA MAIS



Charles do Bronx originalmente competiria no UFC 294, mas uma lesão no supercílio direito o retirou da luta faltando menos de duas semanas para o evento. Ele foi substituído por Alexander Volkanovski, que perdeu para Makhachev ainda no primeiro round. A última luta do brasileiro foi em junho de 2023, quando venceu Beneil Dariush, buscando recuperação após perder o cinturão para Makhachev. Ele é atualmente o número um no ranking dos desafiantes dos leves.

Arman Tsarukyan, atualmente em quarto lugar no ranking e com 27 anos, acumula oito vitórias e duas derrotas no UFC. Uma delas foi em sua estreia, em 2019, contra Makhachev. Em seguida, ele conquistou vitórias sobre Olivier Aubin-Mercier, Davi Ramos, Matt Frevola, Christos Giagos e Joel Alvarez. Sua última derrota, por pontos, ocorreu contra Mateusz Gamrot em junho de 2022. Porém, o armênio se recuperou com vitórias sobre Damir Ismagulov, Netto BJJ e Beneil Dariush em seus últimos combates.

O UFC 300 ainda não tem a luta principal confirmada, mas já possui alguns duelos definidos, incluindo Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic, Calvin Kattar x Aljamain Sterling e Bo Nickal x Cody Brundage.