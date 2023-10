Corte profundo faz revanche entre Charles do Bronx e Islam Makhachev ser cancelada no UFC 294; vídeo

A aguardada revanche entre Charles do Bronx e Islam Makhachev pelo cinturão do peso-leve no UFC 294, marcada para o dia 21 de outubro em Abu Dhabi, foi cancelada. O brasileiro foi retirado do card devido a uma lesão na sobrancelha após um incidente durante o último treino no Brasil.

Dana White, presidente do UFC, confirmou a situação em coletiva nesta terça-feira (10), explicando que o corte profundo não permitiu que Charles viajasse e competisse no evento. O novo main event será outra revanche, desta vez entre Makhachev e Alexander Volkanovski.

Charles do Bronx usou as redes sociais para comunicar seus fãs sobre o ocorrido. Mostrou o corte significativo sobre o olho direito, detalhou o incidente e expressou suas desculpas pela situação.

"(...) No meu último treino aqui no Brasil, acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino. Abriu um corte muito fundo, tomei oito ou nove pontos, não sei direito. É um corte muito fundo para poder lutar, para se recuperar nesse pouco tempo que tenho e fazer uma grande luta. Então minha equipe, juntamente com o UFC, resolveu sair da luta para poder ficar 100% pronto para a próxima", explicou Charles.

A luta era aguardada não apenas como um combate, mas como uma disputa pelo título, o que torna a decisão de retirar-se compreensível, visando a recuperação plena.

No card, também estava previsto o combate de Paulo Borrachinha contra Khamzat Chimaev. No entanto, Borrachinha passou por uma cirurgia no cotovelo há menos de um mês e a área ainda apresenta inchaço visível. Dana White mencionou a possibilidade de que essa luta também seja cancelada, e aguarda mais informações sobre a avaliação da comissão atlética local.

O evento, originalmente com dois brasileiros nas lutas principais, agora corre o risco de não contar com nenhum deles.