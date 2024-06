Paraenses no UFC: Melk vence luta por finalização e Douglas D’Silva perde por decisão dos juízes

Dois paraenses estiveram no octógono neste final de semana. Pelo UFC Apex 93, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o esporte paraense conseguiu uma vitória com Melquizael Costa, que venceu por finalização o chinês Nuerdanbieke Shayilan. Já Douglas D’Silva saiu do octógono derrotado pelo norte-americano Miles John, por decisão dos árbitros.

Pelo peso-pena, o paraense Melk conseguiu virar o confronto diante do chinês Nuerdanbieke Shayilan, no card preliminar do evento. Os dois primeiros rounds o paraense não conseguiu desempenhar um bom combate e sofreu com uma luta “amarrada” e sofrendo quedas para o chinês.

Melk é natural da cidade de Porto de Moz (PA) (Arquivo pessoal)

Melk tentou de todas as formas colocar em prática sua estratégia no octógono, mas não estava tendo brecha com o chinês Nuerdanbieke Shayilan, que tentava aos poucos atingir o paraense. Mais uma vez Melk foi derrubado pelo adversário, mas conseguiu se defender bem levando o combate para o terceiro round.

Foi então que as coisas “clarearam” para Melk. No round decisivo, o paraense de Porto de Moz (PA) levou a luta para o chão, conseguiu se impor e aproveitou o cansaço do chinês para conseguir encaixar um mata-leão e finalizar o confronto, conquistando sua segunda vitória no ultimate.

Com triunfo diante de Nuerdanbieke Shayilan, o paraense Melk possui agora duas vitórias e duas derrotas no UFC, a maior franquia de MMA do mundo.

Se na luta de Melk o Pará conseguiu um triunfar, no confronto entre o norte-americano Miles John e o paraense Douglas D’Silva, o americano levou a melhor e saiu do octógono com a vitória.

D'Silva perdeu por decisão dos juízes (Divulgação / UFC)

Natural da cidade de Castanhal (PA), D’Silva, de 38 anos, chegou à sua 13ª luta no UFC, desde que chegou à franquia na temporada de 2016. Douglas D’Silva chegou a ter bons momentos durante a luta, acertando bons golpes, joelhadas, mas o norte-americano conseguiu levar a melhor por decisão unanime dos árbitros. Agora no UFC o paraense possui sete vitórias e seis derrotas.