VÍDEO: Taça do Campeonato Maranhense descola nas mãos dos jogadores do Sampaio Corrêa; assista

O Campeonato Maranhense de 2024 teve fim no último final de semana. O Sampaio Corrêa-MA voltou a vencer o MAC-MA, por 1 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís (MA) e ficou com o título da competição. Mas o curioso nesta conquista ficou por conta da taça do campeonato, que descolou no momento da comemoração dos jogadores de Bolívia Querida.

O vídeo foi postado pelo perfil de humor Futebol Zueiro PA. Após o jogo, na hora mais esperada, que é a comemoração, os jogadores do Sampaio Corrêa levantaram a taça da competição e a base do troféu se desprendeu e a taça quase cai no chão. O momento foi registrado e viralizou nas redes sociais e grupos de mensagens. Em fotos postadas pelo Sampaio Corrêa, é possível perceber jogadores e membros da comissão técnica segurando a taça sem a base.

O troféu do 37º título do Sampaio Corrêa é uma homenagem feita pela Federação Maranhense de Futebol ao Bumba meu Boi.