Disputa do terceiro lugar do Parazão entre Paysandu e Cametá já tem datas definidas pela FPF

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou a data do primeiro confronto entre Cametá e Paysandu, válido pela disputa do terceiro lugar do Campeonato Paraense de 2023. As equipes entrarão em campo neste domingo, dia 14, às 16h, no estádio Parque do Bacurau.

A partida de volta já havia sido agendada previamente para o dia 24, às 20h, na Curuzu. Além da briga pelo terceiro lugar do torneio, o jogo tem grande importância por garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2024.

A escolha da data para a disputa dos jogos foi motivo de incerteza por conta de possíveis conflitos com o calendário do Campeonato Brasileiro e também devido à final da Copa Verde, que envolve o Paysandu e o Goiás, e ainda não teve sua data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).