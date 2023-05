Remo x Águia: Zinho Oliveira recebe visita técnica da FPF para receber VAR na final do Parazão

Membros da Federação Paraense de Futebol (FPF) visitaram o estádio Zinho Oliveira, casa do Águia de Marabá, nesta segunda-feira (8). Os técnicos avaliaram as condições estruturais do local para receber o árbitro de vídeo (VAR) na decisão do Parazão 2023, que será disputada ainda neste mês.

De acordo com a FPF, participaram da visita o presidente da comissão de arbitragem, Fernando Castro, e o diretor de competições, Del Filho. Após a vistoria, os técnicos vão repassar ao Águia uma lista de exigências que o clube deve tomar para adequar o estádio às normas do VAR, impostas pela CBF.

Ainda segundo a FPF, após todas as medidas solicitadas terem sido concluídas, uma nova vistoria será realizada no estádio, desta vez por membros da CBF. Caso as mudanças atendam as exigências da entidade, o Zinho Oliveira será finalmente liberado para a decisão.

Final do Parazão

Remo e Águia de Marabá decidem o Parazão de 2023. De acordo com a CBF, os duelos da decisão do estadual serão disputados nos dias 18 e 25 de maio.

Por ter campanha inferior ao adversário na primeira fase do torneio, o Águia de Marabá realiza o primeiro jogo em casa, na quinta-feira (18), às 20h, no Zinho Oliveira. Já o jogo de volta, que tem mando de campo do Remo, ainda não teve detalhes divulgados, mas é provável que ocorra no estádio Mangueirão.