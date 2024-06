Cametá busca empate heroico diante do Fluminense-PI, mas segue na vice-lanterna da Série D

Em uma reação heroica o Cametá arrancou um empate do Fluminense-PI, nesta quinta-feira (13), pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão. Em partida disputada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, a equipe piauiense abriu 2 a 0 com menos de cinco minutos de jogo, com gols de Henrique e Kiko, e teve chances de ampliar no primeiro tempo. Contudo, o Mapará Elétrico subiu de desempenho no segundo tempo e conseguiu a reação. Papel diminuiu aos 22 minutos, e Léo Rosa empatou nos acréscimos.

O jogo

Logo aos 20 segundos, o Cametá quase inaugurou o placar com Leandro Cearense. Mas o Fluminense-PI foi letal em dois ataques rápidos: Henrique marcou de cabeça e, um minuto depois, Kiko ampliou com um chute da entrada da área. Apesar da vantagem, o Vaqueiro continuou pressionando, com Dudu e Kiko levando perigo ao gol adversário. No entanto, o Cametá equilibrou as ações na segunda metade do primeiro tempo, levando o jogo em 2 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Fluminense-PI sentiu o ritmo intenso dos minutos iniciais, e o Cametá passou a dominar. Papel diminuiu aos 22 minutos com um chute da entrada da área. O Vaqueiro tentou se reorganizar e quase fez o terceiro gol com Guilherme Teixeira na pequena área. No entanto, aos 47 minutos, em uma cobrança de escanteio, Léo Rosa aproveitou uma sobra e empatou a partida.

Tabela

O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, que não conseguiram subir posições na tabela do Grupo A2 da Série D: o Fluminense-PI está em 6º e o Cametá em 7º. No entanto, agora com 9 e 8 pontos, respectivamente, o Vaqueiro e o Mapará Elétrico diminuíram a distância para o Altos-PI, primeira equipe dentro do G-4, que tem 12 pontos.

Ambas as equipes voltam a campo neste fim de semana. O Fluminense-PI enfrenta o Moto Club-MA no domingo (16), às 16h, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. No mesmo dia e horário, o Cametá recebe o River-PI no Parque do Bacurau, em Cametá.