Tuna renova com atletas e contrata lateral ex-Remo para o Campeonato Paraense 2021

A Tuna oficializou nesta terça-feira (29) a contratação do lateral direito Léo Rosa, de 35 anos. Natural de Belém (PA), o jogador estava defendendo as cores do Caeté na Segundinha do Parazão e atuou no Castanhal pelo Campeonato Paraense, terminando a competição na terceira colocação.

Léo Rosa iniciou a carreira no Remo em 2006, fez parte do grupo que disputou a Série B e atuou em vários clubes do Estado, como Águia, Santa Cruz de Cuiarana, Independente, Carajás e Cametá. Em 2017 ele retornou ao Leão Azul e disputou 28 partidas pelo clube azulino e marcou um gol. Já em 2018 o atleta disputou a Segundinha pela Tuna.

RENOVAÇÕES

A Lusa já havia anunciado na segunda-feira (28) duas renovações de contrato, o zagueiro Renan Almeida e o atacante Breno Felipe, destaques da Águia Guerreira na campanha vitoriosa da Segundinha.

ESTREIA

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma tabela básica do Parazão 2021. A Lusa está no grupo A1, ao lado do Paysandu, Castanhal, Bragantino, Itupiranga e Tapajós. A estreia do equipe cruzmaltina será contra o Carajás, no dia 28 de fevereiro, às 9h30, ainda sem local estabelecido pela FPF.