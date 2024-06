Série D: Cametá reencontra Fluminense-PI em returno e busca segunda vitória em cima do rival

O Cametá está vivendo um momento difícil na Série D do Campeonato Brasileiro, amargando na vice-lanterna da competição. Para reverter o cenário, o Mapará tenta a segunda vitória em cima do Fluminense-PI, no returno da competição, que inicia na oitava rodada.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13/6), a partir das 19h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), pela oitava rodada da competição.

VEJA MAIS

O primeiro confronto entre os times nesta temporada ocorreu na sétima rodada e, em casa, o Cametá, comandado pelo técnico Rodrigo Reis, conseguiu sair na frente e garantiu a vitória por 1 a 0, com gol do atacante Leandro Cearense em uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo.

Agora, o Mapará tenta conquistar uma sequência de vitórias, e busca a segunda em cima do rival piauiense. Com 7 pontos na classificação geral do Grupo A2 da Série D, o Cametá se manteve na 7ª colocação, porém, encostou nas equipes que brigam por uma vaga dentro do G4 do grupo e ainda tem esperanças de se classificar para a próxima fase.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D

Fluminense-PI x Cametá

Data: quinta-feira (13/6)

Hora: 19h

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Árbitro: Everton Moreira Prates

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Andre da Silva Andrade